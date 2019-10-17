Шоу-бизнес
Sunmag.meДарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Похоже, что секретные свадьбы становятся трендом. Сначала Джастин Бибер и Хейли Болдуин пытались скрыть от всего мира церемонию бракосочетания, а теперь стало известно, что и Дарья Жукова решила не афишировать свою свадьбу с греческим магнатом Ставросом Ниархосом.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
В США объяснили приостановку помощи Украине
Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.
РИА Новости 18:28
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
В крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Уржумском районе Кировской области, нашли алкоголь, сообщает РЕН ТВ 15 октября.
Известия 15 октября в 12:01
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
РБК вчера в 09:13
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru 15:59
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag вчера в 11:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Армия и оружие
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
Военное обозрение 08:00
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
Спорт-Экспресс 17:10
Шоу-бизнес
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Экспресс газета 05:41
Спорт
МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро
Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.
News.ru вчера в 10:43
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
РЕН ТВ 07:34
Армия и оружие
Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3
Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Политика
Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.
КП - Кубань 01:24
Армия и оружие
ООН приветствовала договоренности между США и Турцией
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
Вести.Ru 16:41
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ 18:14
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Игромания.ру 12:10
Футбол
Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов
В нашей сборной все ненавидят расистов.
Советский спорт вчера в 15:00
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59