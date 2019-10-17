Шоу-бизнес

Sunmag.meSunmag.meДарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Похоже, что секретные свадьбы становятся трендом. Сначала Джастин Бибер и Хейли Болдуин пытались скрыть от всего мира церемонию бракосочетания, а теперь стало известно, что и Дарья Жукова решила не афишировать свою свадьбу с греческим магнатом Ставросом Ниархосом.
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Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

7Дней.ру14:00

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ

РИА Новости12:35

СМИ: Дарья Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса

Woman.ru11:59

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

StarHit.ru12:00

Экс-жена Абрамовича вновь пошла под венец

Дни.ру11:13

Бывшая супруга Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

URA.Ru11:09

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера в Париже

Телепрограмма11:07
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Политика

В США объяснили приостановку помощи Украине

Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.
РИА Новости 18:28
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

РИА Новости 18:21
Происшествия

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

В крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Уржумском районе Кировской области, нашли алкоголь, сообщает РЕН ТВ 15 октября.
Известия 15 октября в 12:01
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
РБК вчера в 09:13
Хоккей

Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru 15:59
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag вчера в 11:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Армия и оружие

В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км

Военное обозрение 08:00
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года

Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
Спорт-Экспресс 17:10
Шоу-бизнес

Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать

Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Экспресс газета 05:41
Спорт

МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро

Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.
News.ru вчера в 10:43
Авто

Обновленный Renault Captur добрался до дилеров

Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Авто

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию

Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
РЕН ТВ 07:34
Армия и оружие

Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3

Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
Фигурное катание

Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Политика

Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.
КП - Кубань 01:24
Армия и оружие

ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
Вести.Ru 16:41
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ 18:14
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

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Футбол

Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

В нашей сборной все ненавидят расистов.
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Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
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Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
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