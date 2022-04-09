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Das Erste: отказ Германии от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла

Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste
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РИА Новости
Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год.
РИА Новости
Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу.
РИА Новости
Страна поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Das Erste: отказ ФРГ от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла
NVL12:31
Без русского газа в Европе не станет солнечного стекла — немецкий телеканал
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Das Erste: отказ Германии от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла
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В ФРГ заявили, что отказ от газа из РФ оставит Европу без стекла
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Das Erste: Европа может лишиться солнечного стекла из-за отказа ФРГ от российского газа
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Телеканал Das Erste заявил, что отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла
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