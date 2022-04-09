Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для "вмешательства" во внутреннюю политику США, включая выборы, но пока не нашла никаких доказательств этому и не определила, каких кандидатов она может поддержать, пишет агентство Associated Press.