Страна поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.
Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для "вмешательства" во внутреннюю политику США, включая выборы, но пока не нашла никаких доказательств этому и не определила, каких кандидатов она может поддержать, пишет агентство Associated Press.
Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров батальона «Азов» (признан в России экстремистским), сообщило ведомство.