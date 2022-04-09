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Das Erste: отказ Германии от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла

Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste
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РИА Новости
Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год.
РИА Новости
Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу.
РИА Новости
Шретер подчеркнул безальтернативность газа из России.
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Подробнее о событии

В ФРГ заявили, что отказ от газа из РФ оставит Европу без стекла
РЕН ТВ11:13
Без русского газа в Европе не станет солнечного стекла — немецкий телеканал
ИА Красная Весна12:05
Das Erste: отказ ФРГ от газа из РФ лишит всю Европу солнечного стекла
Banki Loans12:00
Das Erste: отказ ФРГ от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла
NVL12:31
Das Erste: Европа может лишиться солнечного стекла из-за отказа ФРГ от российского газа
Life.ru11:08
Телеканал Das Erste заявил, что отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла
Ореанда-Новости10:53
Das Erste: отказ Германии от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла
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