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Das Erste: отказ Германии от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла

Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste
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РИА Новости
Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год.
РИА Новости
Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу.
РИА Новости
Страна поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
ПРАЙМ

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Das Erste: отказ от российского газа грозит остановкой производства стекла на заводах ФРГ
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