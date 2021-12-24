РИА НовостиDas Erste: правительство Германии приближается к расколу из-за «Северного потока — 2»В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое правительство Германии, наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток — 2", передает телеканал Das Erste.РИА НовостиМинистр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений.РИА НовостиВ то же время остальные члены кабинета министров, а также новый канцлер Олаф Шольц ведут себя сдержанно.Газета.Ru"Северный поток-2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — отмечает Эмундс.Lenta.ruЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейГазета.RuПодробнее о событииDas Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительствоГазета.Ru13:33Das Erste: в ФРГ «светофорная» коалиция приближается к расколу из-за «Северного потока-2»Lenta.ru14:21В Германии обвинили «Северный поток - 2» в расколе властей страныРЕН ТВ14:08Das Erste: правительству Германии угрожает раскол из-за «Северного потока-2»RuNews24.ru14:35Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за «Северного потока-2»Pravda.Ru13:30В Германии испугались раскола из-за «Северного потока – 2»Общественная служба новостей12:31Das Erste: правительство Германии приближается к расколу из-за «Северного потока — 2»РИА Новости11:59Показать ещёОценить43Поделиться