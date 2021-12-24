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Das Erste: правительство Германии приближается к расколу из-за «Северного потока — 2»

В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое правительство Германии, наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток — 2", передает телеканал Das Erste.
РИА Новости
Министр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений.
РИА Новости
В то же время остальные члены кабинета министров, а также новый канцлер Олаф Шольц ведут себя сдержанно.
Газета.Ru
"Северный поток-2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — отмечает Эмундс.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительство
Газета.Ru13:33
Das Erste: в ФРГ «светофорная» коалиция приближается к расколу из-за «Северного потока-2»
Lenta.ru14:21
В Германии обвинили «Северный поток - 2» в расколе властей страны
РЕН ТВ14:08
Das Erste: правительству Германии угрожает раскол из-за «Северного потока-2»
RuNews24.ru14:35
Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за «Северного потока-2»
Pravda.Ru13:30
В Германии испугались раскола из-за «Северного потока – 2»
Общественная служба новостей12:31
Das Erste: правительство Германии приближается к расколу из-за «Северного потока — 2»
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