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Das Erste сообщила, что туриндустрия Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян

Туриндустрии Италии предрекли отчаяние из-за отсутствия россиян.
Lenta.ru
В материале отмечается, что в 2019 году в Италии побывали 1,7 млн туристов из России, которые оставили на отдыхе около €1 млрд.
RT на русском
Существенное сокращение оборота за два года пандемии оказалось крайне тяжелым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки в Италию из-за нестабильной ситуации на Украине.
РИА Новости
Туризм в Италии считается системообразующей отраслью, которая до пандемии приносила 13 процентов от ВВП страны.
РИА Новости

Подробнее о событии

Das Erste: итальянский туризм страдает от отсутствия россиян
Комсомольская правда23:12
Das Erste: туристическая отрасль Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян
Телеканал 360°21:47
Das Erste: туристическая отрасль Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян
Газета.Ru22:24
Das Erste сообщила, что туриндустрия Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян
Lenta.ru22:47
Издание Das Erste предрекло денежные потери туриндустрии Италии из-за отсутствия россиян
ФАН20:58
Das Erste: У турбизнеса Италии масштабные убытки из-за отсутствия россиян
Life.ru20:16
Das Erste: туриндустрия Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян
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