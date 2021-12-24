РИА НовостиDas Erste: в правящей в ФРГ коалиции наметился раскол из-за «Северного потока — 2»В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое правительство Германии, наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток — 2", передает телеканал Das Erste.РИА НовостиМинистр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений.РИА НовостиВ то же время остальные члены кабинета министров, а также новый канцлер Олаф Шольц ведут себя сдержанно.Газета.Ru«Северный поток — 2» — как слон в посудной лавке между партиями «Светофора», — заявила Эмундс.ИзвестияЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняОбщественная служба новостейВечерняя МоскваRT на русскомИзвестияГазета.RuПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейТелеканал 360°Комсомольская правдаФАНПолитРоссияЦарьградПодробнее о событииDas Erste: в «светофорной» коалиции ФРГ наметился раскол из-за «Северного потока-2»Lenta.ru17:46Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за «Северного потока-2»Pravda.Ruвчера в 13:30Das Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за РоссииRT на русскомвчера в 15:50Das Erste: правительство ФРГ на пороге раскола из-за «Северного потока — 2»Известиявчера в 15:35Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительствоГазета.Ruвчера в 13:33Das Erste: Новому правительству Германии грозит раскол из-за «Северного потока - 2»Комсомольская правда16:22Das Erste: в правящей в ФРГ коалиции наметился раскол из-за «Северного потока — 2»РИА Новостивчера в 11:59Показать ещёОценить225Поделиться