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Das Erste: в правящей в ФРГ коалиции наметился раскол из-за «Северного потока — 2»

В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое правительство Германии, наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток — 2", передает телеканал Das Erste.
РИА Новости
Министр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений.
РИА Новости
В то же время остальные члены кабинета министров, а также новый канцлер Олаф Шольц ведут себя сдержанно.
Газета.Ru
«Северный поток — 2» — как слон в посудной лавке между партиями «Светофора», — заявила Эмундс.
Известия

Подробнее о событии

Das Erste: в «светофорной» коалиции ФРГ наметился раскол из-за «Северного потока-2»
Lenta.ru17:46
Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за «Северного потока-2»
Pravda.Ruвчера в 13:30
Das Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за России
RT на русскомвчера в 15:50
Das Erste: правительство ФРГ на пороге раскола из-за «Северного потока — 2»
Известиявчера в 15:35
Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительство
Газета.Ruвчера в 13:33
Das Erste: Новому правительству Германии грозит раскол из-за «Северного потока - 2»
Комсомольская правда16:22
Das Erste: в правящей в ФРГ коалиции наметился раскол из-за «Северного потока — 2»
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