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Das Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за России

Телеканал Das Erste сообщил, что в сформировавшей новое правительство ФРГ «светофорной» коалиции может возникнуть раскол в связи с разногласиями по вопросу России и «Северного потока — 2».В источнике

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Das Erste: в «светофорной» коалиции ФРГ наметился раскол из-за «Северного потока-2»
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