RT на русскомDas Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за РоссииТелеканал Das Erste сообщил, что в сформировавшей новое правительство ФРГ «светофорной» коалиции может возникнуть раскол в связи с разногласиями по вопросу России и «Северного потока — 2».В источникеRT на русскомRT на русскомПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейОбщественная служба новостейВечерняя МоскваТелеканал 360°Газета.RuФАНИзвестияПолитРоссияКомсомольская правдаЦарьградПодробнее о событииDas Erste: в «светофорной» коалиции ФРГ наметился раскол из-за «Северного потока-2»Lenta.ru17:46Das Erste: Новому правительству Германии грозит раскол из-за «Северного потока - 2»Комсомольская правда16:22Das Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за РоссииRT на русскомвчера в 15:50Das Erste: правительство ФРГ на пороге раскола из-за «Северного потока — 2»Известиявчера в 15:35Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительствоГазета.Ruвчера в 13:33Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за «Северного потока-2»Pravda.Ruвчера в 13:30Das Erste: в правящей в ФРГ коалиции наметился раскол из-за «Северного потока — 2»РИА Новостивчера в 11:59Показать ещёПоделиться