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Das Erste заявило, что отказ Германии от российского газа грозит закрытием заводов

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Отказ от газа из России грозит закрытием заводов и нехваткой топлива для жителей в Германии, предсказали в статье для Das Erste, передает РИА Новости.
Lenta.ru
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.
РИА Новости
По словам экономиста Георга Захманна, поставки природного газа из Норвегии, Северной Африки, США и Катара могут заменить только половину необходимого Германии объема газа.
Российская газета
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности.
РИА Новости

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