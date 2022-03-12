Lenta.ruDas Erste заявило, что отказ Германии от российского газа грозит закрытием заводовХорошо ли подобран заголовок?ДаНетОтказ от газа из России грозит закрытием заводов и нехваткой топлива для жителей в Германии, предсказали в статье для Das Erste, передает РИА Новости.Lenta.ruСсылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.РИА НовостиПо словам экономиста Георга Захманна, поставки природного газа из Норвегии, Северной Африки, США и Катара могут заменить только половину необходимого Германии объема газа.Российская газетаОднако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьiReactoriReactorИнфоСМИИА Красная ВеснаРязань ОнлайнЭкономика сегодняSolenka.infoУфимские ЗаметкиФАНГазета.RuПодробнее о событииDas Erste заявило, что отказ Германии от российского газа грозит закрытием заводовLenta.ruвчера в 15:08Без газа из РФ Германию ждут холодные квартиры и закрывшиеся заводыBanki Loansвчера в 10:11Отказ Германии от российского газа приведет к закрытию производствИА Красная Веснавчера в 11:35Das Erste: отказ от российского газа обернется нехваткой топлива и сворачиванием производства на территории ГерманииРадио Sputnikвчера в 10:32Das Erste: без российского газа Германию ждут холодные квартиры и закрывшиеся заводыГазета.Ruвчера в 11:53В Германии раскрыли последствия отказа от российского газаОбщественная служба новостейвчера в 10:02Das Erste: без российского газа Германию ждут холодные квартиры и закрывшиеся заводыРИА Новостивчера в 09:47Показать ещёОценить1,1KПоделиться