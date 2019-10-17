Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже. Как рассказали инсайдеры US Weekly, «торжество было очень небольшим и уютным, пара приглашала только самых близких к ним людей».

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

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