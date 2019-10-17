Шоу-бизнес

Wday.ruWday.ruДаша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже. Как рассказали инсайдеры US Weekly, «торжество было очень небольшим и уютным, пара приглашала только самых близких к ним людей».
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Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

7Дней.рувчера в 14:00

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 12:35

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера в Париже

Телепрограммавчера в 11:07

СМИ: Дарья Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса

Woman.ruвчера в 11:59

Экс-жена Абрамовича вновь пошла под венец

Дни.рувчера в 11:13

Бывшая супруга Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

URA.Ruвчера в 11:09

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

StarHit.ruвчера в 12:00
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Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США

Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
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Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская»

Сериал на основе бурятского фильма в будущем могут показать на Netflix Накануне режиссёр Солбон Лыгденов опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о том, как продвигается работа над фильмом "321-я сибирская".
Байкал-Daily 01:13
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Происшествия

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 15:17
Экономика

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста

Первый канал 00:04
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Армия и оружие

Неонацисты вышли из-под контроля командующего «ООС»: сводка с Донбасса

Вышедшие из-под контроля командующего «ООС» Кравченко боевики-националисты продолжают предпринимать попытки дестабилизации ситуации вдоль всей линии соприкосновения.
Rusvesna.su вчера в 09:20
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Кино

На «Оскар» за анимацию претендуют четыре аниме

Если с номинацией на «Оскар» всё получится, как у Мамору Хосода с его аниме «Мирай из будущего» в прошлом году, то у «Дитя погоды» будут мощные американские конкуренты, включая ту же «Историю игрушек 4», например.
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Авто

ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

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Политика

Депутат рады попался за непристойной перепиской с мужчиной

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко был замечен за непристойной перепиской во время заседания.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru вчера в 06:07
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Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

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Шоу-бизнес

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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Газета.Ru вчера в 15:59
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Dgl.ru 15 октября в 04:18
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