Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже. Как рассказали инсайдеры US Weekly, «торжество было очень небольшим и уютным, пара приглашала только самых близких к ним людей».

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Наука Мумии поведали, чем болели люди в древности Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Армия и оружие Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.

Авто Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.

Футбол Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.

Авто Завод Haval в РФ начал производство купе-кроссовера Haval F7x Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Армия и оружие Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что американское ядерное оружие в Турции находится в полной сохранности.

Политика Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.

Происшествия Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.

Хоккей «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.

Происшествия На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Происшествия В Новосибирске из-за взрыва газа сгорели два дома Сотрудники МЧС России локализовали пожар в двух частных домах в Новосибирске. Он возник из-за взрыва газового баллона в одном из домов.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Политика Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.

Недвижимость Ипотечные квартиры забирают коллекторы Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.

Общество Россияне едят слишком много яиц В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Политика Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.