Честно, пока не имею информации о том, что разведение полностью завешено. Есть ли какая-то информация о том, что оно завершено?

Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков

Общество Александр Мишарин покинет пост вице-президента РЖД В 2009 году Александр Мишарин стал губернатором Свердловской области, но покинул пост в 2012 году после громкой аварии.

Общество Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.

Технологии WhatsApp начал блокировать пользователей Как сообщает ToDay News Ufa, жаловаться начали сами пользователи WhatsApp.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими» Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Космос Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Политика Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова «Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.

Происшествия В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Футбол Руководство «Арсенала» выразило поддержку Эмери Сегодня руководство лондонского «Арсенала» публично выразило поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.

Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам заключения Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена уголовным судом Кувейта к 15 годам лишения свободы.

Экономика В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.