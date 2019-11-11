Политика
REGNUMДата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Честно, пока не имею информации о том, что разведение полностью завешено. Есть ли какая-то информация о том, что оно завершено?
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитика Сегодня 06:26
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Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Политика
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов
Самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов в Хабаровском крае, несмотря на высокий рейтинг губернатора Сергея Фургала, сообщают «Ведомости».
ИА REX 06:40
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33
Общество
Продажи Alibaba в «День холостяков» уже превысили $30 млрд
В 2009 году Alibaba превратила неофициальный праздник «День холостяков» в Китае в событие для шоппинга, проводя в этот день крупнейший в мире фестиваль онлайн-продаж, затмивший Киберпонедельник в Соединённых Штатах, собравший в прошлом году $7,9 млрд.
3DNews 08:00
Культура
Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
Башинформ 09 ноября в 13:05
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Милосердие.ru 07:13
Футбол
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 08 ноября в 11:05
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru 14:28
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика
Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 14:22
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня 09 ноября в 07:28
Транспорт
В Москве собираются расширить зону платной парковки
Эхо Москвы 09:31
Политика
В Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»
Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле.
Суть событий 08:04
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Происшествия
Суд не заберет ребенка у больной СПИДом
Московский районный суд 11 ноября отказал опеке МО Звездное в иске по лишению родительских прав петербурженки больной СПИДом, накормившей по глупости грудного ребенка грудью, сообщает корреспондент MR7 Галина Артеменко.
МР7.ру 11:46
Авто
Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара
Японская компания Lexus, выпускающая автомобили класса «премиум», озвучила дату дебюта своего первого серийного электромобиля.
Автоновости дня 02:24
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Армия и оружие
Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 11:53