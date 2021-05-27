Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Видео
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии

Дата выхода Dying Light 2 стала известна раньше официального анонса

Дата релиза игры Dying Light 2 от польской студии Techland раньше времени "утекла" в интернет.
Российская газета
Действие Dying Light 2 развернётся спустя 20 лет после оригинала, но, по заявлению разработчиков, чтобы понять сюжет – необязательно играть в оригинал.
Чемпионат
Релиз экшен-игры Dying Light 2 должен состояться 16 ноября 2021 года.
REGNUM
Предположительно, речь идет о демонстрации геймплея, после которой авторы могут объявить дату релиза.
CyberSport.ru
Cyber.sports.ru
Metaratings.ru Cybersport
3DNews
Игромания.ру
Пепелац Ньюс
Gamemag.ru
CQ.ru

Подробнее о событии

Наконец-то показали геймплей Dying Light 2! Обещают мрачный мир, «живых» персонажей и огромную вариативность

Cyber.sports.ruвчера в 16:21

Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода — слив не подтвердился

Чемпионатвчера в 15:53

Видео: дата релиза, кровавые сражения и подробный взгляд на вселенную в новом геймплейном трейлере Dying Light 2

3DNewsвчера в 16:11

Мировая премьера: Новый геймплейный трейлер, предзаказы и дата выхода Dying Light 2 Stay Human

Gamemag.ruвчера в 16:37

Dying Light 2 официально выйдет 7 декабря — свежий трейлер идёт 7 минут

Игромания.рувчера в 15:48

Российское сообщество Dying Light 2 опубликовало дату релиза игры

CyberSport.ruвчера в 06:53

Опубликована возможная дата релиза игры Dying Light 2 - 16 ноября

Пепелац Ньюсвчера в 01:51
Интересное

Прибывшие на Хмеймим Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем

После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.
ТАСС25 мая в 22:02