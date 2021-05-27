Дата выхода Dying Light 2 стала известна раньше официального анонса
Дата релиза игры Dying Light 2 от польской студии Techland раньше времени "утекла" в интернет.
Действие Dying Light 2 развернётся спустя 20 лет после оригинала, но, по заявлению разработчиков, чтобы понять сюжет – необязательно играть в оригинал.
Предположительно, речь идет о демонстрации геймплея, после которой авторы могут объявить дату релиза.
Наконец-то показали геймплей Dying Light 2! Обещают мрачный мир, «живых» персонажей и огромную вариативность
Cyber.sports.ruвчера в 16:21