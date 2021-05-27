ФСИН оправдала зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах

Прозвучавшие 224 тысячи рублей в пресс-службе ФСИН оправдали тем, что на предприятии в Белгородской области, где трудится тот осужденный, средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей в месяц.