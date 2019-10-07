Футбол
LiveSport.ruДатчане рассудят Россию и Шотландию
Главным судьей назначен Якоб Кехлет, работающий под эгидой ФИФА с 2011 года. Его ассистентами станут Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Культура
В Китае запретили все серии «Южного парка»
Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Здоровье
Витамины за бортом. Продукты, которые вымывают кальций из организма
Раньше считалось, что кальций и витамин D усваиваются вместе с жирными продуктами, но современные исследования доказали, что с нежирным творогом процент усвоения выше.
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Политика
В МИД России обвинили США в блокировке работы многих делегаций в ООН
«Вашингтон взял на себя чёткие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», — заявил Ермаков.
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Здоровье
Заболеваемость ВИЧ в Волгоградской области снизилась на 19%
Медики отмечают, что в регионе по сравнению с 2018 годом уровень заболеваемости стал меньше на 19%.
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
Интернет
Telegram рассказал о правилах пользования своей криптовалютой
Обновленные условия пользования доступны на специальной странице официального сайта Telegram (в России заблокирован).
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Экономика
Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Общество
Уткин хочет обсудить с Канделаки свою импотенцию
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский сервис Tencent, который обладает правами на онлайн-трансляции НБА, также объявил о временной приостановке показа предсезонных матчей, сообщает CNBC.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.