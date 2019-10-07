Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruДатчане рассудят Россию и Шотландию

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Главным судьей назначен Якоб Кехлет, работающий под эгидой ФИФА с 2011 года. Его ассистентами станут Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.
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