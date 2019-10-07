Главным судьей назначен Якоб Кехлет, работающий под эгидой ФИФА с 2011 года. Его ассистентами станут Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.

Политика В МИД России обвинили США в блокировке работы многих делегаций в ООН «Вашингтон взял на себя чёткие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», — заявил Ермаков.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.

Политика Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.

Экономика Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Общество Бари Алибасов проиграл суд против «Крота» Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.