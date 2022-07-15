КоммерсантъДатская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и БелоруссииДатская компания Danfoss, производящая тепловую автоматику и холодильную технику, подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству.КоммерсантъЗакрытие сделки ожидается в сентябре 2022 года.Finam.RuВ начале апреля компания анонсировала уход с рынков России и Белоруссии.ИнтерфаксГодовой объем продаж в России оценивается более чем в 20 млрд руб.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияНовые ИзвестияРБКГазета.RuРамблерПрофильРБК ИнвестицииRT на русскомРЕН ТВРязань.ЛайфФАНРосбалтНародные новостиЭкономика сегодняПодробнее о событииДатская компания Danfoss заявила о передаче бизнеса в России местному менеджментуRT на русскомвчера в 12:36Датская Danfoss передала бизнес в РФ и Белоруссии местному менеджментуИнтерфаксвчера в 13:03Датская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и БелоруссииКоммерсантъвчера в 12:59Производитель энергосберегающих приборов Danfoss продаст бизнес в РоссииРБКвчера в 13:13Датская Danfoss подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ и БелоруссииFinam.Ruвчера в 12:34Датская Danfoss подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местным операторамПРАЙМвчера в 12:32Датская Danfoss уходит с рынка РоссииТАССвчера в 11:52Показать ещёОценить103Поделиться