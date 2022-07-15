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Датская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии

Датская компания Danfoss, производящая тепловую автоматику и холодильную технику, подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству.
Коммерсантъ
Закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 года.
Finam.Ru
В начале апреля компания анонсировала уход с рынков России и Белоруссии.
Интерфакс
Годовой объем продаж в России оценивается более чем в 20 млрд руб.
Коммерсантъ

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Датская компания Danfoss заявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту
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Датская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии
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РБКвчера в 13:13
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