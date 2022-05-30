РИА НовостиДатская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставокДатская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.РИА Новости"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях.ПРАЙМВ сообщении отмечается, что в Данию не ведет газопровод напрямую, поэтому Россия не сможет отключить страну от поставок.Новые Известия«Газпром» 21 мая прекратил поставки газа в Финляндию, из-за того что не получил платеж в рублях.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРамблерRT на русскомНародные новостиРоссийская газетаРЕН ТВАБНРязань.ЛайфАбзацNeva.TodayВечерняя МоскваРидусЭкономика сегодняГазета.RuНовый ДеньThe Moscow PostРадио Комсомольская правдаПятый каналКапитал страныЦентральная Служба НовостейAnewsПодробнее о событииДатская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставокРИА Новостивчера в 10:27Датский оператор Orsted отказался оплачивать газ в российских рубляхГазета.Ruвчера в 10:41Датская Ørsted сообщила о риске приостановки поставок газа из-за отказа платить в рубляхВедомостивчера в 08:15Датский оператор Orsted увидел риск остановки поставок газа из РоссииРБКвчера в 08:52Дания решила отказаться от оплаты российского газа в рубляхИнтерфаксвчера в 08:26Датская Orsted ожидает прекращения поставок российского газа после отказа платить в рубляхLenta.ruвчера в 08:52Ørsted заявила, что может остаться без российского газа из-за отказа платить в рубляхТАССвчера в 07:56Показать ещёОценить1,8KПоделиться