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Датская энергетическая компания Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

Датская энергетическая компания Orsted заявила
 о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.
РИА Новости
"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях.
ПРАЙМ
"Есть риск", что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа Ørsted, говорится на сайте датской компании.
Газета.Ru
«Газпром» 21 мая прекратил поставки газа в Финляндию, из-за того что не получил платеж в рублях.
РБК

Подробнее о событии

Дания решила отказаться от оплаты российского газа в рублях
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