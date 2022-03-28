ТАССДатская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе из РоссииДатская пивоваренная корпорация Carlsberg Group уходит из России.ТАССCarlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива.РИА НовостиЧастью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".РИА НовостиВ 2021 году выручка и операционная прибыль бизнеса в России составили 6,5 млрд датских крон ($960 млн) и 682 млн ($100,41 млн) датских крон соответственно.ТАССЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuГлавный региональныйREGNUMНациональная служба новостейПетербургский дневникНовые ИзвестияАфиша DailyРБКПрофильАгентство Бизнес Информации78.ruБизнес журналГазета.RuНТВПодробнее о событииCarlsberg решила полностью уйти из РоссииРБК09:13Датская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе из РоссииТАСС09:02В Carlsberg приняли решение покинуть Россию и продать активы компанииRT на русском08:50Carlsberg уйдет с российского рынкаИнтерфакс08:55Carlsberg продаст активы и покинет российский рынокГоворит Москва08:48Carlsberg вслед за Heineken покидает российский рынокБИЗНЕС Online08:45Пивная компания Carlsberg решила продать активы и покинуть РоссиюРИА Новости08:40Показать ещёОценить1,4KПоделиться