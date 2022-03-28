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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе из России и продаже активов

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg заявила
 о том, что уходит с российского рынка и продает активы.
Вечерние Ведомости
Датская пивоваренная компания Carlsberg завила о продаже активов и уходе с российского рынка, а компания Ab InBev намерена приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда пива Bud в России.
Радио Sputnik
В 2021 году выручка и операционная прибыль бизнеса в России составили 6,5 млрд датских крон ($960 млн) и 682 млн ($100,41 млн) датских крон соответственно.
ТАСС
О своём решении покинуть российский рынок также сообщила международная пивоваренная компания Heineken.
RT на русском

Подробнее о событии

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе из России и продаже активов
Lenta.ru09:14
Бренды вне игры: Carlsberg анонсировал продажу активов и уход с российского рынка
Профиль08:47
Carlsberg объявила об уходе из России
ТАСС09:02
Carlsberg покидает российский рынок
Газета.Ru08:57
Carlsberg уйдет с российского рынка
Интерфакс08:55
В Carlsberg приняли решение покинуть Россию и продать активы компании
RT на русском08:50
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