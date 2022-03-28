Lenta.ruДатская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе из России и продаже активовДатская пивоваренная корпорация Carlsberg заявила о том, что уходит с российского рынка и продает активы.Вечерние ВедомостиДатская пивоваренная компания Carlsberg завила о продаже активов и уходе с российского рынка, а компания Ab InBev намерена приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда пива Bud в России.Радио SputnikВ 2021 году выручка и операционная прибыль бизнеса в России составили 6,5 млрд датских крон ($960 млн) и 682 млн ($100,41 млн) датских крон соответственно.ТАССО своём решении покинуть российский рынок также сообщила международная пивоваренная компания Heineken.RT на русскомЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйPravda.RuREGNUMФАНA42.RUНациональная служба новостейiReactoriXBT.comНародные новостиРосбалтНовые ИзвестияПетербургский дневникКурьер. Среда. БердскРамблерАфиша DailyЦентральная Служба НовостейПрофильРБКАгентство Бизнес ИнформацииГЛАС.RUПодробнее о событииДатская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе из России и продаже активовLenta.ru09:14Бренды вне игры: Carlsberg анонсировал продажу активов и уход с российского рынкаПрофиль08:47Carlsberg объявила об уходе из РоссииТАСС09:02Carlsberg покидает российский рынокГазета.Ru08:57Carlsberg уйдет с российского рынкаИнтерфакс08:55В Carlsberg приняли решение покинуть Россию и продать активы компанииRT на русском08:50Carlsberg решила полностью уйти из РоссииРБК09:13Показать ещёОценить2,4KПоделиться