РИА НовостиДатский регулятор DEPA выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeДатский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM.РИА НовостиТам заявили о планах незамедлительно начать работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюн.Life.ruОтмечается, что новое экологическое разрешение содержит несколько дополнительных требований, направленных на защиту дикой природы во время и после строительства.РИА НовостиВаршава продвигала проект в качестве замены российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Польская энергетическая компания PGNIG ранее заявляла, что не намерена заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом».ВедомостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИА Красная ВеснаНародные новостиNeftegaz.ruФАНLife.ruКомсомольская правдаПодробнее о событииАгентство по охране окружающей среды Дании разрешило достроить сухопутный участок МГП Baltic PipeNeftegaz.ru09:55Датское агентство выдало разрешение на достройку трубопровода Baltic PipeТАСС08:41Экологический регулятор Дании выдал разрешение на возобновление строительства Baltic PipeЭкономика сегодня08:41Датский регулятор DEPA выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeРИА Новости08:33В Польше сообщили о выдаче нового разрешения на строительство газопровода Baltic PipeФАН08:26Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeПРАЙМ08:18Польская GAZ-SISTEM сообщила о получении разрешения для строительства Baltic Pipe в ДанииLenta.ru08:51Показать ещёОценить321Поделиться