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Датский регулятор DEPA выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM.
РИА Новости
Там заявили о планах незамедлительно начать работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюн.
Life.ru
Отмечается, что новое экологическое разрешение содержит несколько дополнительных требований, направленных на защиту дикой природы во время и после строительства.
РИА Новости
Варшава продвигала проект в качестве замены российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Польская энергетическая компания PGNIG ранее заявляла, что не намерена заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом».
Ведомости

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