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РИА Новости
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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Life.ru

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ru23:48
Газета.Ru

Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правда03:49
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новости22:05
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолец20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ru19:15

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
23

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
9

Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИвчера в 14:11
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
34

Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC

По слухам, если с Рейнольдсом заключить контракт не получится, роль Человека-ястреба будет предложена звезде фильма «Джентльмены» Чарли Ханнэму или Майклу Б. Джордану («Черная Пантера», «Крид: Наследие Рокки»).
Киноафиша России4 августа в 02:48

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ru05:47
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Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Дума ТВ08:27
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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