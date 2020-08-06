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РИА Новости
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новости22:05
Газета.Ru

Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22
Life.ru

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ru23:48
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правда03:49
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолец20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ru19:15

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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МВД Кипра отрицает наличие гражданства страны у бизнесмена Гречушкина

Министерство внутренних дел Кипра заявило, что у Игоря Гречушкина, владельца корабля Rhosus, доставившего в Бейрут аммиачную селитру (нитрат аммония), нет паспорта этой страны, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:37
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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