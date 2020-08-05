Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правда03:49

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ruвчера в 23:48

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05

Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия 07:04
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
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Политика

Россиянам начали присылать SMS с предложением получить $10 млн от США

Госдепартамент США предложил 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о вмешательстве в выборы.
Телеканал 360° 04:59
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Экономика

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
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Политика

В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
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Автоспорт

Вальттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом»

РИА Новости 07:24
Политика

Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации

В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
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Шоу-бизнес

Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Территория новостей 06:21
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
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Происшествия

В Ростове-на-Дону подростки забросали пенсионерку камнями

REGNUM 06:53
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Экономика

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
2
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов

RT на русском 07:26
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
10
Экономика

В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

Среди наиболее популярных стран-поставщиков игристых вин Роскачество называет Италию (75%), Испанию, Францию, Абхазию и Португалию.
ТАСС 05:06
5
Общество

В Казани по требованию ГИБДД ликвидировали парковку для женщин

Коммерсантъ Казань 05:04
66
Космос

Ученые: Лавовые туннели на Марсе станут домами для землян

Ученые из Болонского университета и университета Падуи считают, что лавовые туннели, найденные на Марсе, послужат землянам домами.
Дни24 05:41
2
Футбол

«Ньюкасл» заинтересовался футболистом «Зенита» стоимостью 16 млн евро

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильмара Барриоса в 16 млн евро.
АБН 04:56
Политика

Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.
Интерфакс 06:52
3
Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
51
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
225
Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
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Происшествия

Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
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Авто

Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%

Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32
5
Общество

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte

Москва, 6 августа 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями Федеральной налоговой службы РФ проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte.
REGNUM 07:05
56
Происшествия

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49
616
Общество

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
РИА Новости 07:18
16
Политика

В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ

Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
РИА Новости 06:50
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Экономика

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:31
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