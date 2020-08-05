Экономика
РИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Политика
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия 07:04
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Политика
Россиянам начали присылать SMS с предложением получить $10 млн от США
Госдепартамент США предложил 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о вмешательстве в выборы.
Телеканал 360° 04:59
Экономика
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Автоспорт
Вальттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом»
РИА Новости 07:24
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Территория новостей 06:21
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Экономика
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов
RT на русском 07:26
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Экономика
В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию
Среди наиболее популярных стран-поставщиков игристых вин Роскачество называет Италию (75%), Испанию, Францию, Абхазию и Португалию.
ТАСС 05:06
Общество
В Казани по требованию ГИБДД ликвидировали парковку для женщин
Коммерсантъ Казань 05:04
Космос
Ученые: Лавовые туннели на Марсе станут домами для землян
Ученые из Болонского университета и университета Падуи считают, что лавовые туннели, найденные на Марсе, послужат землянам домами.
Дни24 05:41
Футбол
«Ньюкасл» заинтересовался футболистом «Зенита» стоимостью 16 млн евро
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильмара Барриоса в 16 млн евро.
АБН 04:56
Политика
Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.
Интерфакс 06:52
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Авто
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32
Общество
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte
Москва, 6 августа 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями Федеральной налоговой службы РФ проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte.
REGNUM 07:05
Происшествия
Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49
Общество
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
РИА Новости 07:18
Политика
В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
РИА Новости 06:50
Экономика
Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы
Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:31