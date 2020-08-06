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РИА Новости
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правда03:49
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новости22:05
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22
Life.ru

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ru23:48
Газета.Ru

Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолец20:54
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ru19:15

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте мог теоретически произойти из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, тушения селитры водой или искр с близлежащего склада пиротехники, рассказал РИА Новости доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.
РИА Новости08:38

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать дело о задержании в республике трёх десятков россиян, которых Минск считает наёмниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Наша версия05:53
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Коллеги рэпера Картрайта проведут в Петербурге вечер памяти музыканта

Санкт-Петербург, 6 августа 2020, 10:42 — REGNUM Коллеги по творческому цеху рэпера Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, объявили о проведении вечера его памяти в Санкт-Петербурге.
REGNUM03:42
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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