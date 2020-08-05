Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05

Экономике США нанесен жесточайший удар в истории

Общественная служба новостейвчера в 21:20

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ruвчера в 23:48

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
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Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
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Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести вчера в 03:26
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Армия и оружие

Выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком

В сеть выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком Common-Hypersonic Glide Body (С-HGB), сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 17:22
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Происшествия

В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке

На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
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Общество

Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж

По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Экономика

Часть семей с детьми после 17 августа получат до 7600 рублей

На официальном сайте правовой информации уже опубликовали документ, согласно которому на выплаты смогут рассчитывать особо нуждающиеся семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 03:01
4
Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Политика

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
2,3K
Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
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Авто

Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite

Кроссоверы с каждым годом набирают огромную популярность во всем мире. Об этом сообщает официальный сайт «www.njcar.ru».
Лезги газет вчера в 17:50
10
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
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Кино

Фестиваль «Кинотавр» откроет фильм Андрея Хржановского

МИР 24 вчера в 16:17
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Происшествия

BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Москва 24 вчера в 15:28
37
Армия и оружие

Су-27 поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Общественная служба новостей вчера в 13:53
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Армия и оружие

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Стеклянное покрытие нового российского истребителя Су-57 сможет уберечь пилота от действия ядерного излучения, а также от электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового влияния.
Территория новостей 02:53
11
Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
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Происшествия

СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева назвала достаточную сумму денег для «спокойной» жизни

Ведущая уверяет, что для спокойной жизни ей достаточно дохода в 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 03:10
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Происшествия

В Омске в ДТП с такси погибли три человека

Омск, 6 августа 2020, 07:48 — REGNUM В Омске при столкновении такси с Lexus погибли водитель и обе пассажирки такси.
REGNUM 00:48
Футбол

Карпин: Все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как относится к словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего его сбитым лётчиком.
Нева Спорт 03:10
Шоу-бизнес

Азиза заявила о романе с Караченцовым

Певица Азиза призналась, что у нее был роман с актером Николаем Караченцовым. Об этом она заявила в эфире шоу «На самом деле».
Рамблер 03:20
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Авто

Volkswagen Caddy раскроется в образе кемпера нынешней осенью

В салоне кемпера Caddy хранятся походные кресла и столик, которые он позаимствовал у Калифорнии (на заднем плане).
Драйв 02:22
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Кино

Лили Вачовски рассказала, что «Матрица» – фильм о трансгендерности

ИА InterMedia вчера в 12:39
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Путешествия

«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты

В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
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Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
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Общество

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru 03:14
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Политика

Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока

Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM вчера в 20:48
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Шоу-бизнес

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Что происходит вчера в 05:54
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Шоу-бизнес

Евгений Плющенко показал 14-летнего сына Егора от брака с Марией Ермак

Фото Егора фигурист крайне редко публикует в соцсети, но недавно всё же показал 14-летнего сына.
Дни24 02:16
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Технологии

Онлайн-сервисы компании Canon подверглись мощной хакерской атаке

По данным интернет-издания BleepingComputer, хакеры предположительно похитили некоторые данные, включая личную информацию.
Эхо Москвы 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
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