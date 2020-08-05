Экономика
РИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Общество
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru 03:14
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Общество
96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-Судженске (8), Белово (8), Новокузнецком МР (5), Ленинск-Кузнецком (5), Березовском (4), Гурьевском МО (3),Промышленновском МО (2), Таштагольском МР (2), Мысках (1), Осинниках (1), Полысаево (1), Беловском МР (1). На 6 августа в Кузбассе у 4 158 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 02:23
Происшествия
Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
Общество
В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки лаборатории республики провели 3020 исследований на COVID-19.
Вести.Севастополь 02:54
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
РИА Новости 02:05
Общество
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
RT на русском 01:29
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Авто
Украинец с помощью тюнинга решил все проблемы внедорожника ЛуАЗ-969М
Главной целью тюнинга стало избавление от всех недостатков этой модели. В частности, ЛуАЗу-969М добавили выжимной силы.
Pnzdrive 02:07
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фото с погибшей в ДТП Бережной
Российская певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок.
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Договору о СНВ
Прогресса в переговорах по контролю над стратегическими вооружениями удалось достичь за последнее время США и России, заявил госсекретарь Майк Помпео 5 августа на пресс-конференции в Вашингтоне.
ИА Красная Весна вчера в 17:45
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело
Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 03:08
Гаджеты
В корпус iPhone 12 будут встроены загадочные магниты. Вероятно, они понадобятся для беспроводной зарядки
Вероятно, о назначении загадочной конструкции станет известно осенью, в ходе презентации смартфонов семейства iPhone 12.
3DNews вчера в 10:02
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Наука
В России нашли новый способ лечения коронавируса
Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ изобрели новый способ лечения коронавируса.
Известия вчера в 22:57
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета вчера в 05:30
Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»
161.ru вчера в 05:10
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
Футбол
«Шахтёр» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
В 1/4 финала "Интер" встретится с победителем пары "Байер" — "Рейнджерс" (первый матч — 3:1).
Pravda.Ru 02:26
Общество
Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
RT на русском вчера в 15:16
Кино
Джеймс Ганн раскрыл полное название нового «Отряда Самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн в свой день рождения продемонстрировал логотип нового фильма Отряд самоубийц, на нем изображено полное название картины.
iReactor вчера в 18:41