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РИА Новости
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правда03:49
Газета.Ru

Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолец20:54
Life.ru

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ru23:48
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новости22:05
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ru19:15

СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО
Avia.pro22:29
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Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru06:14
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru23:10
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Источник, близкий к ЧВК, раскрыл маршрут задержанных в Минске россиян

Источник добавил, что россияне не располагали информацией, в каком именно ливийском порту они будут выполнять задание: о задачах, поставленных перед сотрудниками «МАР», те узнают уже по прибытии в нужную страну.
Ридус05:49

Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском05:55
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Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ruвчера в 09:06
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