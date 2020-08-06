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РИА Новости
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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Телеканал 360°

Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Телеканал 360°вчера в 11:43
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правдавчера в 03:49
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05
Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.рувчера в 01:22
ИноСМИ

Berlingske (Дания): крупнейшая экономика мира в свободном падении (Berlingske)

ИноСМИ5 августа в 07:14

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
REGNUMвчера в 10:11
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 03:02
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