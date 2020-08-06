Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
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Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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