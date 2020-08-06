Особое мнение: Дмитрий Орешкин

Д.Орешкин: Если чему Путин и может научиться у Лукашенко, то только еще большей жесткости Т. Фельгенгауэр― Просто полицейские протоколы и отдельные задержания и аресты на административные сутки начались раньше пряников.