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РИА Новости
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.В источнике
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Московский Комсомолец

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолец20:54
Газета.Ru

Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32
Взгляд.ру

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22
Life.ru

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ru23:48
РИА Новости

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новости22:05
Комсомольская правда

По экономике США нанесён жесточайший удар, заявили в Дании

Комсомольская правда03:49
Lenta.ru

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ru19:15
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России
Московский Комсомолец17:02
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Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ruвчера в 09:06
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Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости03:08
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Куйвашев повысил зарплату чиновникам

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, оклады госслужащих вырастут на 3%. «Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе.
Политсовет01:41
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:02
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Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru23:10
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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости20:15
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT newsвчера в 19:32
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Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%

Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС03:12
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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Особое мнение: Дмитрий Орешкин

Д.Орешкин: Если чему Путин и может научиться у Лукашенко, то только еще большей жесткости Т. Фельгенгауэр― Просто полицейские протоколы и отдельные задержания и аресты на административные сутки начались раньше пряников.
Эхо Москвывчера в 13:30
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СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газетавчера в 10:33
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