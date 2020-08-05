Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Газета.Ru02:32

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

Взгляд.ру01:22

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолецвчера в 20:54

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новостивчера в 22:05

Экономике США нанесен жесточайший удар в истории

Общественная служба новостейвчера в 21:20

В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Life.ruвчера в 23:48

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ruвчера в 19:15
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Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Футбол

Семин иронично посоветовал Фарфану не обижаться на «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
ProstoProSport вчера в 23:37
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Общество

Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза

Доставка повседневных товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой.
Газета.Ru вчера в 22:09
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Игры

Souls-like RPG Mortal Shell выйдет в августе

Srnsk вчера в 17:24
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
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Авто

Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»

Интерфакс вчера в 17:19
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
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Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну

Evo-rus.com вчера в 02:45
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Футбол

Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
1
Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
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Политика

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
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Общество

Роскачество проверило безопасность молочных сосисок

Специалисты Роскачества провели повторное исследование молочных сосисок. Участие в нем принимала продукция семи наиболее популярных марок.
Российская газета 02:25
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Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
67
Происшествия

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

RT на русском вчера в 02:54
67
Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
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Футбол

«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

ТАСС Спорт вчера в 04:08
Шоу-бизнес

«Изуродованная» Успенская испугала поклонников своим видом

Королева русского шансона Любовь Успенская испугала интернет-пользователей новым видео, которое появилось в ее Instagram.
ФАН 02:51
Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
Evo-rus.com вчера в 12:23
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Здоровье

«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»

Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 02:40
1,6K
Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
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Общество

Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме

Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
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Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
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Наука

В России нашли новый способ лечения коронавируса

Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ изобрели новый способ лечения коронавируса.
Известия вчера в 22:57
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Общество

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
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Здоровье

Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов

Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани.
Дни24 вчера в 09:56
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Футбол

Карпин про Федуна: «Может сказать все что угодно в зависимости от того, кто рядом. А потом и сам не помнит, что и почему говорит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Sports.ru 02:37
Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
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