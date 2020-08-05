Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Общество Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза Доставка повседневных товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой. 720

Политика На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко. 2,3K

Общество Роскачество проверило безопасность молочных сосисок Специалисты Роскачества провели повторное исследование молочных сосисок. Участие в нем принимала продукция семи наиболее популярных марок. 11

Происшествия Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова "На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы. 502

Шоу-бизнес «Изуродованная» Успенская испугала поклонников своим видом Королева русского шансона Любовь Успенская испугала интернет-пользователей новым видео, которое появилось в ее Instagram.

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. 16

Общество В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 80

Наука В России нашли новый способ лечения коронавируса Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ изобрели новый способ лечения коронавируса. 61