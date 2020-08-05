Экономика
РИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Футбол
Семин иронично посоветовал Фарфану не обижаться на «Локомотив»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
ProstoProSport вчера в 23:37
Общество
Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза
Доставка повседневных товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой.
Газета.Ru вчера в 22:09
Игры
Souls-like RPG Mortal Shell выйдет в августе
Srnsk вчера в 17:24
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Авто
Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»
Интерфакс вчера в 17:19
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну
Evo-rus.com вчера в 02:45
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Общество
Роскачество проверило безопасность молочных сосисок
Специалисты Роскачества провели повторное исследование молочных сосисок. Участие в нем принимала продукция семи наиболее популярных марок.
Российская газета 02:25
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском вчера в 02:54
Происшествия
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым
ТАСС Спорт вчера в 04:08
Шоу-бизнес
«Изуродованная» Успенская испугала поклонников своим видом
Королева русского шансона Любовь Успенская испугала интернет-пользователей новым видео, которое появилось в ее Instagram.
ФАН 02:51
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
Evo-rus.com вчера в 12:23
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 02:40
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме
Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
Наука
В России нашли новый способ лечения коронавируса
Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ изобрели новый способ лечения коронавируса.
Известия вчера в 22:57
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
Здоровье
Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов
Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани.
Дни24 вчера в 09:56
Футбол
Карпин про Федуна: «Может сказать все что угодно в зависимости от того, кто рядом. А потом и сам не помнит, что и почему говорит»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Sports.ru 02:37
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10