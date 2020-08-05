Коронавирус
РИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести 03:26
Происшествия
Бердчане жалуются на дым из-за горящей в Новосибирске свалки
Ветер принёс в Бердск дым с запахом гари из-за горящей в Новосибирске мусорной свалки, сообщает издание "Бердск-Онлайн".
АиФ Новосибирск 22:15
Политика
Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom
Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 16:32
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Как сообщает ToDay News Ufa, Instagram создал и запустил конкурента TikTok.
ToDay News Ufa 16:50
Общество
ЦИК заказал мониторинг негативной информации о себе за 1,2 млн рублей
Центризбирком разместил на сайте госзакупок заказ на специальный мониторинг, призванный выявлять в социальных сетях "негативно окрашеную и заведомо ложную информацию" о своей работе.
ЗакC.Ру 06:50
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Политика
Госдеп США опубликовал доклад об основах российской пропаганды
Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил (.pdf) доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».
Коммерсантъ 21:59
Общество
Власти Владивостока отменили разрешение на строительство ТЦ
Постановление об отмене разрешения на строительство общественно-бытового центра в районе проспекта Красного Знамени, 92-104 подписал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Владивосток-Новости 22:03
Политика
Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока
Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM 20:48
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Футбол
Вулверхэмптон - Олимпиакос: прогноз Константина Березина 5 августа 2020
Вулверхэмптон и Олимпиакос на полях Греции не смогли выявить сильнейшего, матч закончился вничью 1-1.
Ставка TV 19:20
Здоровье
Новое оборудование на 345 миллионов рублей получат медучреждения Камчатки
Современная медицинская техника для больниц и диспансеров края будет приобретена за счет единой федеральной субсидии, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.
Камчатка-Информ 21:25
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Спорт
Недочеты по ледовому дворцу «Байкал» устранят к 18 августа
В конце августа в ледовом дворце «Байкал» пройдут комплексные учения оперативных служб.
Областная газета (г. Иркутск) 21:20
Армия и оружие
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
Sibnet Новости 10:22
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан 17:00
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Российский самолет «Антей» доставил в Сирию загадочный груз
В последний раз Ан-22 замечали в республике еще в минувшем году, и тогда он тоже прибыл туда с определенной целью.
Актуальные Новости 02 августа в 21:03
Политика
Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
РИА Новости 22:09
Экономика
Россияне смогут переводить деньги через банкоматы по номеру телефона
Услугу перевода денег через банкоматы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) ВТБ планирует запустить уже в этом году, заявили «Известиям» в кредитной организации.
Известия 18:52