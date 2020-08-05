Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДатский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske. Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
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Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

РИА Новости22:05

Экономике США нанесен жесточайший удар в истории

Общественная служба новостей21:20

В Дании заговорили о крушении экономики США

Московский Комсомолец20:54

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Lenta.ru19:15
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести 03:26
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Происшествия

Бердчане жалуются на дым из-за горящей в Новосибирске свалки

Ветер принёс в Бердск дым с запахом гари из-за горящей в Новосибирске мусорной свалки, сообщает издание "Бердск-Онлайн".
АиФ Новосибирск 22:15
Политика

Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 16:32
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Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com 12:07
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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
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Интернет

Instagram запустил конкурента TikTok

Как сообщает ToDay News Ufa, Instagram создал и запустил конкурента TikTok.
ToDay News Ufa 16:50
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Общество

ЦИК заказал мониторинг негативной информации о себе за 1,2 млн рублей

Центризбирком разместил на сайте госзакупок заказ на специальный мониторинг, призванный выявлять в социальных сетях "негативно окрашеную и заведомо ложную информацию" о своей работе.
ЗакC.Ру 06:50
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Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
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Политика

Госдеп США опубликовал доклад об основах российской пропаганды

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил (.pdf) доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».
Коммерсантъ 21:59
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Общество

Власти Владивостока отменили разрешение на строительство ТЦ

Постановление об отмене разрешения на строительство общественно-бытового центра в районе проспекта Красного Знамени, 92-104 подписал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Владивосток-Новости 22:03
Политика

Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока

Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM 20:48
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Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
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Футбол

Вулверхэмптон - Олимпиакос: прогноз Константина Березина 5 августа 2020

Вулверхэмптон и Олимпиакос на полях Греции не смогли выявить сильнейшего, матч закончился вничью 1-1.
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Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Вести.Ru 11:19
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Здоровье

Новое оборудование на 345 миллионов рублей получат медучреждения Камчатки

Современная медицинская техника для больниц и диспансеров края будет приобретена за счет единой федеральной субсидии, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.
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В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

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Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

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Спорт

Недочеты по ледовому дворцу «Байкал» устранят к 18 августа

В конце августа в ледовом дворце «Байкал» пройдут комплексные учения оперативных служб.
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Армия и оружие

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
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Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
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Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа

РИА Биробиджан 17:00
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SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Российский самолет «Антей» доставил в Сирию загадочный груз

В последний раз Ан-22 замечали в республике еще в минувшем году, и тогда он тоже прибыл туда с определенной целью.
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Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
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Россияне смогут переводить деньги через банкоматы по номеру телефона

Услугу перевода денег через банкоматы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) ВТБ планирует запустить уже в этом году, заявили «Известиям» в кредитной организации.
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