В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы.

с чего всё началось

Согласно закону о поправке в Конституцию день голосования объявляется нерабочим, а объявить о его дате необходимо не менее чем за 30 дней до голосования. О намерении внести изменения в Конституцию Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию.

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства. 2

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июне Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне. 612

Политика Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 394

Происшествия Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода. 3

Происшествия В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Энергетика Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. 238

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 23

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 227

Шоу-бизнес Асмус рассказала о жизни с Харламовым Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом. 14

Армия и оружие Главнокомандующий ВМФ утвердил акт приемки АПЛ «Князь Владимир» В день Северного флота утвержден акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 1

Экономика «Капитуляция майнеров началась». Чего ждать от курса биткоина Аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола заявил, что началась капитуляция майнеров среди мелких представителей индустрии.

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Транспорт Железнодорожный мост на перегоне Мурманск-Выходной рухнул в воду Напомним, 30 мая 2020 г. на перегоне Выходной – Кола было выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола. 23

Происшествия Следком предъявил обвинение бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину Следствие основывается лишь на показаниях экс-советника Нахлупина Ярослава Сливки и предпринимательницы Елены Чернышевой, передавшей, как полагает Следком, для чиновника 5 миллионов рулей под контролем ФСБ. 1

Гаджеты Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung. 24

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 250