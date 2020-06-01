Политика
ВедомостиДату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
Согласно закону о поправке в Конституцию день голосования объявляется нерабочим, а объявить о его дате необходимо не менее чем за 30 дней до голосования. О намерении внести изменения в Конституцию Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию.
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с чего всё началось
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы.Ведомостивчера в 17:39
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ЦИК раскрыл возможную дату объявления Путиным дня голосования по Конституции
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