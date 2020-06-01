В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы.

с чего всё началось

Согласно закону о поправке в Конституцию день голосования объявляется нерабочим, а объявить о его дате необходимо не менее чем за 30 дней до голосования. О намерении внести изменения в Конституцию Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию.

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

Общество Майкл Джордан призвал власти США покончить с расизмом и насилием Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан прокомментировал бушующие в США протесты, передает "Чемпионат".

Хоккей НХЛ поддержала протестующих против расизма в США НХЛ поддержала тех, кто борется за расово справедливое общество, а также выступила против поддерживающих расизм, ненависть, насилие и фанатизм.

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 74

Происшествия В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. 20

Экономика ЦБ перенес продажу «Азиатско-Тихоокеанского банка» Банк России принял решение перенести продажу санированного «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) на 2021-2022 годы, говорится в сообщении регулятора.

Общество Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. 1

Авто Новый Ford Bronco проверили на бездорожье Ещё пока не представленный новый Ford Bronco проверили на бездорожье.

Футбол Хосонов и Кардозу покидают «Тамбов» Полузащитники Хетаг Хосонов и Мигель Кардозу покидают "Тамбов" в связи с истечением сроков арендных соглашений, сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы. 2,5K

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,3K

Авто Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе. 4

Транспорт ФАС предложила разрешить властям выкупать ваучеры у авиапассажиров Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рекомендовал разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров, полученные за билеты на отмененные авиарейсы.

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 46

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,7K