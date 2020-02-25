Политика
Мой БрянскДату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить 26 февраля
Дату голосования по поправкам в Конституцию России могут объявить завтра, 26 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя рабочей группы Тилии Хабриевой. По ее словам, президент РФ поручил к этому времени рассмотреть все необходимые поправки.
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Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева заявила, что поправки, которые не внесут в Конституцию, войдут примерно в 25 законов и кодексов, передает РИА Новости.Право.ру09:23
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О новой военно-космической стратегии Пентагона
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Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
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Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
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От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
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Гаджеты
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Недолговечность аккумуляторов в смартфонах приводит к тому, что пользователям их приходится часто менять, считают в ЕС.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
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Авто
Крупнейшие автодилеры Петербурга наращивают долю рынка
Доля 20 крупнейших автомобильных холдингов Петербурга по итогам 2019 года составила 82,6%, что на 1,9 п.п. больше, чем в 2018 году.
Культура
Разыгрываем коллекционное издание World of Warcraft в честь 15-летия игры! [Обновлено]
Коллекционное издание к 15-летию World of Warcraft включает фигурку Рагнароса, коврик для мыши с картой Азерота, внутриигровых маунтов, значок Ониксии, восемь артов и 30 дней подписки.
Политика
Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего
После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Общество
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Футбол
Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о текущем положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чей контракт истекает по окончании сезона.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2715
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая смерти от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом COVID-19.
Общество
Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы
Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Наука
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Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.