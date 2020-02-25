Политика

Мой БрянскМой БрянскДату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить 26 февраля

Дату голосования по поправкам в Конституцию России могут объявить завтра, 26 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя рабочей группы Тилии Хабриевой. По ее словам, президент РФ поручил к этому времени рассмотреть все необходимые поправки.
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Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева заявила, что поправки, которые не внесут в Конституцию, войдут примерно в 25 законов и кодексов, передает РИА Новости
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