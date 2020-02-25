с чего всё началось

Дату голосования по поправкам в Конституцию России могут объявить завтра, 26 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя рабочей группы Тилии Хабриевой. По ее словам, президент РФ поручил к этому времени рассмотреть все необходимые поправки.

Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить 26 февраля

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