Политика

НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.руДату голосования по поправкам в Конституцию объявят 26 февраля

Уже завтра жители Волгоградской области и других регионов узнают точную дату голосования по поправкам в Конституцию. О дне «икс» объявят на совместной встрече рабочей группы с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
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Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева заявила, что поправки, которые не внесут в Конституцию, войдут примерно в 25 законов и кодексов, передает РИА Новости
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ТАССвчера в 03:16

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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