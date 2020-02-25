с чего всё началось

Уже завтра жители Волгоградской области и других регионов узнают точную дату голосования по поправкам в Конституцию. О дне «икс» объявят на совместной встрече рабочей группы с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Дату голосования по поправкам в Конституцию объявят 26 февраля

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