Политика
НовостиВолгограда.руДату голосования по поправкам в Конституцию объявят 26 февраля
Уже завтра жители Волгоградской области и других регионов узнают точную дату голосования по поправкам в Конституцию. О дне «икс» объявят на совместной встрече рабочей группы с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева заявила, что поправки, которые не внесут в Конституцию, войдут примерно в 25 законов и кодексов, передает РИА Новости.Право.рувчера в 09:23
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"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
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Здоровье
В Хорватии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Хорватии.
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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
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Моделирование работы сердца упростили
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
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Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
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Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Общество
Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров
Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика».
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Шоу-бизнес
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Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Общество
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Женщины постепенно набирают обороты, их становится все больше. Раньше их было до 10%, а сейчас уже 50% и больше работает женщин.
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Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Происшествия
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
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Опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro
Redmi опубликовала официальный тизер K30 Pro. Теперь ясно как будет выглядеть лицевая панель.
Хоккей
Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон
Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.