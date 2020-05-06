Коронавирус
РИА НовостиДату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Дата отдаляется не в первый раз.
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Общество
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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 03 мая в 06:38
Футбол
«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»
По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 04 мая в 16:03
Культура
Акция «День Победы — один на всех» пройдёт 9 мая
Акция «День Победы — один на всех» состоится 9 мая во всех регионах России.
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РБК 00:58
Здоровье
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Газета.Ru 04 мая в 13:30
Общество
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ
Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество
С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Здоровье
Ученые предупредили, что COVID-19 способен вызвать шизофрению
Как сообщают "Известия", ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна вызвать тяжелые психические отклонения у детей, рожденных переболевшими женщинами.
РЕН ТВ вчера в 16:28
Гаджеты
Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах
Rusargument вчера в 06:17
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
В Югре введут обязательный масочный режим
"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:54
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим
В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
Армия и оружие
Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии
Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости 04 мая в 14:07
Космос
Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии
News.ru вчера в 01:22