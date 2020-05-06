Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Дата отдаляется не в первый раз.
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с чего всё началось
В России эпидемия коронавируса должна завершиться к 24 августа, следует из обновленного прогноза
 ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.
РБК00:42

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Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России

Комсомольская правда00:40

Прогнозируемую дату окончания пандемии в России снова изменили

АБН00:32

Учёные снова перенесли дату окончания эпидемии коронавируса в России

Life.ruвчера в 23:56

Ученые отодвинули дату окончания эпидемии в России на конец августа

РБК00:42

Учёные Сингапура дали новый прогноз по эпидемии коронавируса в России

RT на русском00:16

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули

Lenta.ruвчера в 23:43

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

РИА Новостивчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
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Происшествия

В Красноярском крае затопило поселок

Поселок Александровский Шлюз в Енисейском районе края оказался затоплен разлившейся в половодье рекой Кас, левым притоком Енисея.
ДЕЛА.ru вчера в 22:13
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 03 мая в 06:38
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Футбол

«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 04 мая в 16:03
Культура

Акция «День Победы — один на всех» пройдёт 9 мая

Акция «День Победы — один на всех» состоится 9 мая во всех регионах России.
RT на русском 04 мая в 06:22
Политика

Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30-48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период схождения в состав Союза.
РБК 00:58
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Здоровье

Порядка 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались продолжать работать перед тем, как в регионе начали фиксировать случаи заражения COVID-19.
Газета.Ru 04 мая в 13:30
6,9K
Общество

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ

Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
РИА Новости вчера в 21:16
33
Общество

С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
10
Общество

В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Эхо Москвы вчера в 22:04
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Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Здоровье

Ученые предупредили, что COVID-19 способен вызвать шизофрению

Как сообщают "Известия", ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна вызвать тяжелые психические отклонения у детей, рожденных переболевшими женщинами.
РЕН ТВ вчера в 16:28
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Гаджеты

Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах

Rusargument вчера в 06:17
1
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
32
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
2,9K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
800
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
1K
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Общество

В Югре введут обязательный масочный режим

"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:54
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Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
47
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Общество

Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим

В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,7K
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
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Армия и оружие

Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии

Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости 04 мая в 14:07
Космос

Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии

News.ru вчера в 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
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