с чего всё началось

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Дата отдаляется не в первый раз.

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

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