Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Дата переносится не в первый раз.
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с чего всё началось
В России эпидемия коронавируса должна завершиться к 24 августа, следует из обновленного прогноза
 ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.
РБК00:42

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Ученые отодвинули дату окончания эпидемии в России на конец августа

РБК00:42

Ослаблять, начиная с Москвы. Учёные о сроках самоизоляции и коронавируса

Национальная служба новостей01:54

Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России

Российская газета01:03

Учёные снова перенесли дату окончания эпидемии коронавируса в России

Life.ruвчера в 23:56

Сингапурские учёные снова «сдвинули» конец пандемии в России

Царьград01:42

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули

Lenta.ruвчера в 23:43

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

РИА Новостивчера в 23:02
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Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
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Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ 03:49
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
89
Здоровье

В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса

За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
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Общество

Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы

После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
3
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Экономика

Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам

Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM вчера в 17:55
11
Общество

В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты

В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Общество

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
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Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
2
Общество

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило полторы тысячи

В Краснодарском крае новых пациентов оказалось вновь 97. Общее число заболевших на Кубани превысило полторы тысячи - 1534 человека.
Блокнот Краснодар 03:35
Общество

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
590
Общество

Наталия Казачкова покинула пост первого заммэра Нижнего Новгорода

Коммерсантъ Нижний Новгород 02:51
8
Происшествия

В центре Донецка прогремел взрыв

Rusvesna.su 03:15
Политика

Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Авто

Nissan планирует покинуть Европу

Японская компания Nissan Motors планирует уйти с европейских рынков и сосредоточиться на США, Китае и Японии.
Pravda.Ru вчера в 22:50
16
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
13
Происшествия

В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
27
Шоу-бизнес

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
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Гаджеты

Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

The GEEK вчера в 14:49
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Авто

Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series

Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.
SpeedMe вчера в 14:59
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