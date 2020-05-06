с чего всё началось

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Дата переносится не в первый раз.

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

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Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,5K

Политика Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки» Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея. 3

Экономика Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». 11

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Общество В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб. 79

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 590

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Общество Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли. 13

Происшествия В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. 27

Шоу-бизнес Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.

Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса "Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. 41