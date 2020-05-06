Коронавирус
РИА НовостиДату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Дата переносится не в первый раз.
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Ослаблять, начиная с Москвы. Учёные о сроках самоизоляции и коронавируса
Национальная служба новостей01:54
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Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
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Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
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Коммерсантъ 03:49
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
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Kursk.com вчера в 02:44
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Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
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Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
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МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Экономика
Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам
Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM вчера в 17:55
Общество
В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты
В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
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Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
Общество
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило полторы тысячи
В Краснодарском крае новых пациентов оказалось вновь 97. Общее число заболевших на Кубани превысило полторы тысячи - 1534 человека.
Блокнот Краснодар 03:35
Общество
В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Наталия Казачкова покинула пост первого заммэра Нижнего Новгорода
Коммерсантъ Нижний Новгород 02:51
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Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Nissan планирует покинуть Европу
Японская компания Nissan Motors планирует уйти с европейских рынков и сосредоточиться на США, Китае и Японии.
Pravda.Ru вчера в 22:50
Общество
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Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
Происшествия
В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
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Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Гаджеты
Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android
The GEEK вчера в 14:49
Авто
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SpeedMe вчера в 14:59