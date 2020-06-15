Коронавирус
Lenta.ruДату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук. Отмечается, что мероприятие пройдет позже из-за последствий эпидемии коронавируса.
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Общество
В Тульской области разрешена работа строительных магазинов
Согласно изменениям, внесенным в Указ губернатора, в регионе возобновят работу строительные магазины.
Тульские новости 15:21
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Общество
В Ивановской области снимается ряд карантинных ограничений
При переходе к 3 этапу RT не должен превышать «0,5» На третьем этапе возобновляется торговля без ограничений, работа всех образовательных учреждений, гостиниц, парков; но рестораны и кафе открываются при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров.
IvanovoNews 05:59
Политика
Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
Происшествия
В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг
Газета.Ru 10:43
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась появившейся в рядя СМИ и пабликов в соцсетях информацией о спящей в детской кроватке нетрезвой воспитательнице садика.
Российская газета 09:02
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»
Daily Storm 13:52
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
В Липецке 11-летняя девочка утонула в пруду
В Липецке вечером в понедельник, 15 июня, 11-летняя девочка утонула в пруду, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина.
Обозреватель Врн 15:11
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Наука
Найдена новая фаза у жидкого кристалла
Anonsens вчера в 10:01
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Здоровье
В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом
В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
Общество
Сегодня все российские выпускники школ получат аттестаты
15 июня все девятиклассники и одиннадцатиклассники в России получат аттестаты.
ПроТуймазы 01:38
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Общество
Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:48
Происшествия
На строящемся судне в Петербурге произошел взрыв
Взрыв произошел на строящемся судне на Адмиралтейских верфях.
Телеканал Санкт-Петербург 04:09
Игры
Microsoft подробнее рассказала о функции Xbox Series X, которая позволит экономить на играх
Корпорация Microsoft подробнее рассказала о функции Smart Delivery, благодаря которой вы можете купить игру один раз и запускать её на консолях двух поколений — Xbox One и Xbox Series X — без доплаты.
3DNews 15:26
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс 11:15
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Происшествия
В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского
Подросток, которого душил приехавший на вызов полицейский, сам напал на сотрудника перед задержанием.
Lenta.ru 09:35
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58