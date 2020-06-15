Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук. Отмечается, что мероприятие пройдет позже из-за последствий эпидемии коронавируса.

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