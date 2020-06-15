Коронавирус
Lenta.ruДату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук. Отмечается, что мероприятие пройдет позже из-за последствий эпидемии коронавируса.
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М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
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Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
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Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
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На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина
Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
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В России появится пистолет скрытого ношения для оперативников
В России создается новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников, передаетРИА "Новости" со ссылкой на генерального директора АО "ЦНИИТОЧМАШ", входящего в "Ростех", Альберта Бакова.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
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РИА Новости 02:34
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Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
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Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Экономика
В России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
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У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
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Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
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В Алтайском крае более 1 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Резервный фонд региона увеличится за счет средств из федерального бюджета, а также благодаря неразыгранным торгам по капвложениям В Алтайском крае более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание бюджетов городов и районов.
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