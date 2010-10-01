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Вести.RuВести.RuДату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров

Выход первого эксклюзива для PlayStation 4 назначен на 19 июня, второго - на 17 июля. Официальные сроки релиза были озвучены вскоре после масштабной утечки по The Last of Us Part II.
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