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Вести.RuДату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Выход первого эксклюзива для PlayStation 4 назначен на 19 июня, второго - на 17 июля. Официальные сроки релиза были озвучены вскоре после масштабной утечки по The Last of Us Part II.
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Sony анонсировала новые даты выхода The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Народные новости16:50
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