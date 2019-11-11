Честно, пока не имею информации о том, что разведение полностью завешено. Есть ли какая-то информация о том, что оно завершено?

Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

Здоровье Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.

Гаджеты Компания Sony может отказаться от производства смартфонов Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.

Космос Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

Интернет YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».

Здоровье 5 продуктов, которые помогут избавиться от насморка Для борьбы с насморком нередко используются сильнодействующие лекарства, в то время как существуют продукты, которые помогают избавиться от него естественным путем.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.