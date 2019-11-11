Политика
РИА НовостиДаты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков
Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Честно, пока не имею информации о том, что разведение полностью завешено. Есть ли какая-то информация о том, что оно завершено?
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитика Сегодня 06:26
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Билл Мюррей сыграет в новой части «Охотников за привидениями»
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Интернет
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На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.