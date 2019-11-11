Политика

РИА НовостиРИА НовостиДаты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Честно, пока не имею информации о том, что разведение полностью завешено. Есть ли какая-то информация о том, что оно завершено?
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитика Сегодня 06:26

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