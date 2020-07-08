Экономика

Независимая газетаНезависимая газетаДаунинг-стрит оплатит обеды и рабочие места

Приоритетной целью остается обеспечение граждан королевства рабочими местами. Лондон продолжит спонсировать программу компенсации бизнесу выплат зарплат временно безработным, которая продлится до конца октября. Но Сунак осветил и новые весьма любопытные меры общей стоимостью в 30 млрд фунтов.
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Великобритания представила пакет мер поддержки экономики на 30 млрд фунтов

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BFM.ruвчера в 20:09

Даунинг-стрит оплатит обеды и рабочие места

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Великобритания анонсировала новые меры стимулирования объемом до 38 млрд долларов

ПРАЙМвчера в 10:24
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Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
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Политика

Бутина отреагировала на протесты в США

В некоторых штатах Америки из-за действий демократов отменили правило предъявлять паспорт на выборах.
Телеканал 360° 12:37
Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Недомогание и плохое самочувствие могут быть связаны, с чем угодно, и лишь во время случайного осмотра врача выясняется, что человек болен сахарным диабетом.
Live24 08:26
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Происшествия

Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
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Общество

Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро

Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 11:50
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Происшествия

В Петербурге задержали уже семерых пикетчиков, поддерживающих курьеров

Мойка78 13:34
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Гаджеты

Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Следующим поколением настольных процессоров Intel станут чипы семейства Rocket Lake-S.
3DNews 12:55
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис

Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News 06:28
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Политика

Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

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Политика

Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

РИА Новости 09:38
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
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Игры

Blizzard поощряет игроков World of Warcraft менять пол

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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

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Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
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Кино

В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
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Политика

МИД ответил на сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.
РИА Новости 13:57
Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
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Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в четверг у границ балтийской республики были замечены семь российских военных кораблей.
ТАСС 12:17
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