Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUДавид Вилья объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий Давид Вилья объявил о завершении карьеры футболиста.
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«Зенит» обратился к Вилье, объявившему о завершении карьеры

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Сборная звезд, завершивших карьеру в 2019 году. Крутой коллаж

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Вилья объявил о завершении карьеры

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Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
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Первая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию

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Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

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Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

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REGNUM 09:53
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В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
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Хозяин гигантского фаллоса: «Надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей»

Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей.
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Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом

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