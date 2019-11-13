Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUДавид Вилья объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий Давид Вилья объявил о завершении карьеры футболиста.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» обратился к Вилье, объявившему о завершении карьеры

Sport24.ru09:00

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс02:38

Вилья завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Чемпионат01:46

«Зенит» — завершившему карьеру Давиду Вилье: «Для нас было честью соревноваться с вами»

Sportbox.RU09:34

Давид Вилья объявил о завершении карьеры футболиста

РИА Новости02:24

Вилья объявил о завершении карьеры

Советский спорт03:21

Вилья объявил о скором завершении карьеры

Soccer.ru00:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
RuNews24.ru 07:45
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском 07:21
Политика

В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про 03:22
Общество

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Происшествия

Четвёртый подозреваемый задержан по делу о перестрелке на ростовском хуторе

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых, все они арестованы.22 октября на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, ещё двое госпитализированы.
Говорит Москва 13:15
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Космос

SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников

SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.
Общественное телевидение России 11 ноября в 17:31
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика

Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы

Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины.
Российская газета 13:02
Наука

Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца

Известия вчера в 21:12
Политика

Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59
Кино

Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Известия 09:54
Армия и оружие

По Израилю из Газы запустили 360 ракет

ТАСС 13:04
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

BFM.ru 04:27
Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Lenta.ru 12:47
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае Су-57Э

Военное дело 06:49
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное