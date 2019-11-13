Футбол

Sport24.ruSport24.ruДавид Вилья стал владельцем клуба в США

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Бывший нападающий «Барселоны», «Валенсии» и сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо». 37-летний форвард «Виссел Кобе» стал частью инвестиционной группы под руководством Джонатана Крейна, генерального директора компании по управлению активами KraneShares.
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