Общество
КоммерсантъДавид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК. Бизнесмен покинул страну после обысков ФСБ в его музее «Собрание» в Москве в июне 2019 года.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Футбол
Игрок «Арсенала» Себальос: АПЛ собираются возобновить с 20 июня
Полузащитник лондонского "Арсенала" Дани Себальос заявил, что чемпионат Англии по футболу собираются возобновить с 20 июня.
РИА Новости 01:38
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Происшествия
Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына", - заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 03:13
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Футбол
Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог перейти в ЦСКА
Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма, ранее выступавший за "Тоттенхэм", рассказал, что мог оказаться в ЦСКА.
Sport.ru 03:59
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru 03:31
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Политика
В МИД рассказали о предстоящих переговорах ближневосточной четверки
Видеоконференция спецпредставителей ближневосточного квартета может состояться в ближайшие дни, РФ будет представлять замглавы МИД Сергей Вершинин, заявили РИА Новости в МИД РФ.
РИА Новости 02:38
Футбол
«Челси» официально объявил о продлении контракта с Жиру
Советский спорт вчера в 14:56
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты.
Известия 04:04
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу с травмами головы
Paparazzi.ru 03:33
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
Общество
В ФНС объяснили, как Единый регистр населения поможет россиянам
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) объяснили, как создание Единого федерального регистра населения отразится на помощи гражданам.
РЕН ТВ вчера в 21:26
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
Общество
У Мосгорсуда требуют заблокировать YouTube
Консалтинговая компания Ontarget подала иск в Мосгорсуд с требованием заблокировать видеохостинг YouTube, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на истца и материалы суда.
Газета.Ru вчера в 09:57