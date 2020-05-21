Давид Якобашвили вернулся в Москву, о чем лично рассказал РБК. По словам бизнесмена, он приехал «на несколько дней». С уголовным делом, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в принадлежащем ему музее «Собрание», «все нормально», сообщил Якобашвили.

с чего всё началось

Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК. Бизнесмен рассказал изданию, что приехал в Москву «на несколько дней».

Общество Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня. 181

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 223

Гаджеты Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах. 17

Политика Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля. 886

Происшествия Под Ярославлем еще один медведь вышел к людям Напомним, ранее молодой медведь напал на прохожего на окраине Ярославля. Мужчину спас таксист, отпугнувший зверя гудками и светом фар. 12

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 335

Общество Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19 Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.

Здоровье Витамин для борьбы с коронавирусом назвала Малышева Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева сообщила, что витамин D является отличным способом побороть и защититься от коронавирусной инфекции. 138

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 17

Общество Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. 4

Общество В России могут закрыться 90% автошкол По прогнозам объединений российских автошкол, в регионах может закрыться до 90% данных учреждений.

Происшествия Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела. 73

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 9

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 54

Здоровье AP: почти 9,5 тысяч российских медиков заразились коронавирусом «В прошлом месяце по меньшей мере 9 479 медицинских работников из 70 регионов России заразились коронавирусом и более 70 человек умерли, следует из данных местных чиновников и сообщений прессы», — подсчитало агентство.

Здоровье В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,2K

Политика Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда". 1