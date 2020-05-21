Общество
ВедомостиДавид Якобашвили вернулся в Россию
Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК. Бизнесмен рассказал изданию, что приехал в Москву «на несколько дней».
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с чего всё началось
Давид Якобашвили вернулся в Москву, о чем лично рассказал РБК. По словам бизнесмена, он приехал «на несколько дней». С уголовным делом, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в принадлежащем ему музее «Собрание», «все нормально», сообщил Якобашвили.РБК04:18
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Происшествия
Под Ярославлем еще один медведь вышел к людям
Напомним, ранее молодой медведь напал на прохожего на окраине Ярославля. Мужчину спас таксист, отпугнувший зверя гудками и светом фар.
Российская газета 05:16
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса
В центральной городской больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса.
Znak.com 05:07
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Политика
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Здоровье
Витамин для борьбы с коронавирусом назвала Малышева
Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева сообщила, что витамин D является отличным способом побороть и защититься от коронавирусной инфекции.
Live24 вчера в 16:06
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Общество
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Общество
В России могут закрыться 90% автошкол
По прогнозам объединений российских автошкол, в регионах может закрыться до 90% данных учреждений.
Авторамблер 05:14
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Здоровье
AP: почти 9,5 тысяч российских медиков заразились коронавирусом
«В прошлом месяце по меньшей мере 9 479 медицинских работников из 70 регионов России заразились коронавирусом и более 70 человек умерли, следует из данных местных чиновников и сообщений прессы», — подсчитало агентство.
Медиазона 04:06
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".
Российская газета 04:29