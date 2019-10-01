Общество
ИзвестияДавление в Москве достигло рекордного «барического дна»
Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, Москва достигла рекордного «барического дна».
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Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Агентство Москва01:12
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В начале октября москвичей ждет опасно низкое атмосферное давление
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